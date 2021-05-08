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У поїзді Київ-Миколаїв пасажирів залило водою через дірявий дах

8 травня 2021, 14:40

Пасажирський поїзд сполученням Київ-Миколаїв опинився в центрі скандалу - під час дощу через дірявий дах у вагон хлинуло безліч потоків води.

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Вода лилася у вагон через дірки в стелі / скріншот з відео

У поїзді Київ-Миколаїв пасажирам дах плацкартного вагона була настільки дірявою, що під час дощу пасажирам довелося тримати біля себе Відра під час дощу ‒ в них була вода. Відповідне відео очевидців опубліковано в Facebook користувачкою Галиною Попцовой.

Як видно на записі, дощова вода сильно заливала підлогу і нижні пасажирські ліжка з ламп в стелі.

В результаті пасажирами, щоб залишатися сухими, довелося постійно стежити за речами і прибирати ноги ‒ оскільки в деяких місцях на підлозі утворювалися калюжі. Деякі люди тримали біля себе відра.

"Боюся, що до ранку в цьому поїзді Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами", – підписала відео Попцова.

"Гіперлуп" ," а чи може від електрику на даху потрапити в салон, через ось такі водоспади?", "Ізоленту потрібно. Але обов'язково синю", " Ну, хоча б вікна помиті?", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Журналіст і правозахисник Йоханнес Андерсен вирушав на поїзді Укрзалізниці за маршрутом Київ-Ізмаїл.
  • Іноземцю не сподобалося, що вагон в якому він їхав - брудний, тому під час однієї із зупинок він вийшов на перон і спробував шваброю помити вікно поїзда.
  • Правда, за його словами, швабра з таким брудом не справлялася.

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