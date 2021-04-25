У ДПСУ попередили про загрозу висадки десанту РФ у Маріуполі

Росіяни можуть підійти до Маріуполя на відстань витягнутої руки, кажуть у ДПСУ.
Перекидання бойових кораблів РФ Каспійської флотилії в Чорне море створює додаткову напруженість в регіоні.
Ніщо не заважає швидко перекинути їх з Чорного моря в Азовське, йдеться в матеріалі ТСН.
У сюжеті нагадується, що Азовське море є внутрішнім і для Росії, і для України.
"Це означає, що будь-який російський корабель може підійти впритул до українських берегів, хоча і в маріупольських пляжів. І це не буде вважатися порушенням держкордону", - пояснили журналісти.
Десантні кораблі - не виняток. Росіяни можуть підійти до Маріуполя навіть на відстань витягнутої руки.
"Вони мають право. Ці кораблі розраховані на проведення десантних операцій саме в нашому регіоні", - сказав перший заступник командира Маріупольського загону Морської охорони Віктор Правда.
Росіяни відпрацьовують десантні операції. Тут можлива точка їх висадки. Вони завели під українські береги Каспійську флотилію саме з десантними кораблями. Українці не радять їхати на море на відпочинок. Однак, українські бійці готуються зустріти російський десант і обіцяють забезпечити спокій нашого узбережжя, додали журналісти ТСН.
читайте такожРФ пішла на хитрість з "відведенням" військ від кордону з Україною
Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.