У ДПСУ попередили про загрозу висадки десанту РФ у Маріуполі

РФ може атакувати Україну з Азовського напрямку / УНІАН

Перекидання бойових кораблів РФ Каспійської флотилії в Чорне море створює додаткову напруженість в регіоні.

Ніщо не заважає швидко перекинути їх з Чорного моря в Азовське, йдеться в матеріалі ТСН.

У сюжеті нагадується, що Азовське море є внутрішнім і для Росії, і для України.

"Це означає, що будь-який російський корабель може підійти впритул до українських берегів, хоча і в маріупольських пляжів. І це не буде вважатися порушенням держкордону", - пояснили журналісти.

Десантні кораблі - не виняток. Росіяни можуть підійти до Маріуполя навіть на відстань витягнутої руки.

"Вони мають право. Ці кораблі розраховані на проведення десантних операцій саме в нашому регіоні", - сказав перший заступник командира Маріупольського загону Морської охорони Віктор Правда.

Росіяни відпрацьовують десантні операції. Тут можлива точка їх висадки. Вони завели під українські береги Каспійську флотилію саме з десантними кораблями. Українці не радять їхати на море на відпочинок. Однак, українські бійці готуються зустріти російський десант і обіцяють забезпечити спокій нашого узбережжя, додали журналісти ТСН.

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