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У ДПСУ попередили про загрозу висадки десанту РФ у Маріуполі

25 квітня 2021, 20:31
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Росіяни можуть підійти до Маріуполя на відстань витягнутої руки, кажуть у ДПСУ.

Є небезпека атаки РФ з Азова
РФ може атакувати Україну з Азовського напрямку / УНІАН

Перекидання бойових кораблів РФ Каспійської флотилії в Чорне море створює додаткову напруженість в регіоні.

Ніщо не заважає швидко перекинути їх з Чорного моря в Азовське, йдеться в матеріалі ТСН.

У сюжеті нагадується, що Азовське море є внутрішнім і для Росії, і для України.

"Це означає, що будь-який російський корабель може підійти впритул до українських берегів, хоча і в маріупольських пляжів. І це не буде вважатися порушенням держкордону", - пояснили журналісти.

Десантні кораблі - не виняток. Росіяни можуть підійти до Маріуполя навіть на відстань витягнутої руки.

"Вони мають право. Ці кораблі розраховані на проведення десантних операцій саме в нашому регіоні", - сказав перший заступник командира Маріупольського загону Морської охорони Віктор Правда.

Росіяни відпрацьовують десантні операції. Тут можлива точка їх висадки. Вони завели під українські береги Каспійську флотилію саме з десантними кораблями. Українці не радять їхати на море на відпочинок. Однак, українські бійці готуються зустріти російський десант і обіцяють забезпечити спокій нашого узбережжя, додали журналісти ТСН.

читайте такожРФ пішла на хитрість з "відведенням" військ від кордону з Україною

Відведення військ РФ від кордонів України:

  • Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
  • В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
  • Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
новини Росії Азовське море військова агресія РФ новини України
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