У поліції відреагували на скандал з нардепом Беленюком у центрі Києва

На Беленюка хотіли напасти в Києві / Фото: noc-ukr.org

Національна поліція встановлює обставини інциденту з провокацією конфлікту з олімпійським чемпіоном, народним депутатом від фракції Слуга народу у Верховній Раді Жаном Беленюком.

"Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб. Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції", - йдеться в повідомленні поліції.

У поліції додали, що відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Главред, Жан Беленюк написав у соцмережі, що невідомі в Печерському районі Києва намагалися спровокувати конфлікт з ним, вигукуючи образливі речі. Однак до бійки справа не дійшла, "тому зі мною все нормально", написав парламентарій.

"Невідомі молоді люди вигукували образи за типом: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" і " Вали до Африки", - написав Беленюк.

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Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (вагова категорія до 87 кг) 4 серпня став чемпіоном Олімпійських ігор у Токіо (Японія).

Після перемоги на Олімпіаді-2020 Беленюк зізнався, що хоче трохи відпочити, а з вересня займатися політичною діяльністю.