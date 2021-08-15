У поліції розповіли подробиці загибелі мера Кривого Рогу

Подробиці смерті Павлова / facebook.com/Konstantin.Pavlov.main

У поліції порушили кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив РБК-Україна прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

На місці працюють поліцейські, які обстежують домоволодіння та встановлюють свідків події.

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"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України", - повідомила представник поліції.

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На місці події перебувають керівник поліції Дніпропетровської області Анатолій Щадило, начальник поліції Кривого Рогу, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.

"Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції", - додала прессекретар поліції.

Нагадаємо, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.