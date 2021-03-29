У поліції розповіли подробиці кривавого вбивства активіста

У поліції розповіли подробиці вбивства активіста / УНІАН

У Києві з квартири викрали, а потім вбили громадського активіста і добровольця. Тіло залишили в канаві на Київщині. Троє підозрюваних у скоєнні злочину затримані.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено місцезнаходження та затримано трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві 37-річного громадського активіста, пише пресслужба Нацполіції у понеділок, 29 березня.

25 березня співмешканка потерпілого повідомила до поліції про зникнення жителя столиці. Жінка повернулася додому і побачила, що обстановка в квартирі порушена, а на підлозі присутні сліди крові.

За лічені години столичними оперативниками було встановлено групу осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Надалі тіло потерпілого з численними ножовими пораненнями було знайдено в стічному каналі, на території Київської області.

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Нараз трьох фігурантів взяли під варту. Мотив злочину все ще встановлюють.

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