У поліції розповіли подробиці кривавого вбивства активіста

Столичні правоохоронці оперативно встановили групу осіб, які були причетні до скоєння злочину. Мотиви вбивства поки ще встановлюють.
У Києві з квартири викрали, а потім вбили громадського активіста і добровольця. Тіло залишили в канаві на Київщині. Троє підозрюваних у скоєнні злочину затримані.
За результатами проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено місцезнаходження та затримано трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві 37-річного громадського активіста, пише пресслужба Нацполіції у понеділок, 29 березня.
25 березня співмешканка потерпілого повідомила до поліції про зникнення жителя столиці. Жінка повернулася додому і побачила, що обстановка в квартирі порушена, а на підлозі присутні сліди крові.
За лічені години столичними оперативниками було встановлено групу осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Надалі тіло потерпілого з численними ножовими пораненнями було знайдено в стічному каналі, на території Київської області.
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Нараз трьох фігурантів взяли під варту. Мотив злочину все ще встановлюють.
Вбивство активіста в Києві - про нього раніше писав Главред:
- У Києві з квартири викрали, а потім вбили громадського активіста і добровольця. Тіло залишили в канаві на Київщині. Троє підозрюваних у скоєнні злочину затримані.
- За інформацією слідства, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі і били. Після цього чоловіка в напівнепритомному стані силою посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Пізніше про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.