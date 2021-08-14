У Польщі трагічно загинув українець, у нього залишилася вагітна наречена

У Польщі загинув українець / Фото instagram

У польському місті Катовіце помер 24-річний житель Львівської області. Українець дістав важких опіків під час пожежі в орендованій квартирі.

Загиблий хлопець був родом з міста Дрогобич, повідомили у спільноті Українці в Катовіце.

Під час пожежі в орендованій квартирі Ігор дістав опіків IV ступеня. Лікарі не змогли його врятувати. У покійного залишилася вагітна наречена.

Зараз друзі українця збирають кошти, щоби доставити тіло хлопця додому.

Наречена покійного в Instagram опублікувала зворушливе повідомлення, в якому подякувала коханому за спільне життя.

"Мій Ігорчик, дякую тобі, що залишив частинку себе для нас. Я цю частинку грітиму і оберігатиму під серцем", - написала дівчина.

Як повідомляв Главред, у Польщі натовп із семи осіб напав на українця і закидав його пляшками. Інцидент стався в місті Влоцлавек Куявсько-Поморського воєводства. За словами очевидців, поліція не вчинила адекватних дій.