У Польщі українка через знущання вбила земляка: жінці загрожує жорстока розправа

у Польщі Українка вбила співвітчизника / УНІАН

У Польщі окружний суд Познані почав розглядати справу громадянки України, яка в серпні минулого року вбила свого земляка, з яким працювала разом.

Як повідомляє портал Yavp.pl. 31-річна на той момент українка приїхала до Польщі на заробітки в місто Стеншів, залишивши вдома 10-річного сина і батьків; вже через 2 тижні після цього вона скоїла вбивство. Жінка переконує − вбивати не хотіла, це був самозахист від земляка, який почав до неї чіплятися.

Обвинувачена стверджує, що того фатального дня у неї був вихідний, тому додому повернулася пізно. Однак там її з криками зустрів громадянин України, який також проживав у цьому ж помешканні, й почав бити її. За версією жінки, чоловік завдав їй кілька ударів, від яких вона впала. Ніхто з інших мешканців квартири не заступився за неї.

Боронячись від нападника, жінка схопила кухонного ножа й ударила ним в область грудної клітки. Каже, що була тоді в шоковому стані й відразу втекла та зачинилася у своїй кімнаті, де й чекала на приїзд поліції.

Від завданої травми 38-річний громадянин України помер. Жінці ж тепер загрожує тривалий термін ув'язнення або навіть довічне.

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Раніше повідомлялося про те, що, що в Польщі п'яний чоловік почав чіплятися до групи українців через те, що вони спілкувалися рідною мовою. Унаслідок виниклої сварки, поляк побив одного з українців до втрати свідомості.

Бешкетника передали правоохоронцям, потерпілому українцю надана медична допомога. За його словами, чоловік, який на нього напав, вигукував націоналістичні гасла.