У Польщі раптово померла молода українка: у неї залишилася 3-річна дитина

Натія Кірія нещодавно переїхала з маленьким сином до Польщі/ Фото Facebook

У Польщі померла українка - 24-річна мешканка Тернополя Натія Кірія. Без матері залишився 3-річний хлопчик. Трагедія сталася в місті Кепно в суботу, 3 липня.

Молода жінка разом з мамою поверталася з роботи, дорогою додому їй несподівано стало зле, повідомляє видання 20 хвилин з посиланням на родичів покійної.

Українку відвезли в місцеву лікарню, але там не було належного обладнання, тому пацієнтку з підозрою на крововилив на гелікоптері доставили в Познань. Але врятувати її, на жаль, не вдалося. Жінка померла через кілька годин в реанімації.

Що стало причиною смерті 24-річної тернополянки - невідомо. Поки що висновки судмедексперта не повідомляються.

Відомо, що українка нещодавно переїхала з маленьким сином до Польщі, де проживала її мама Ярослава. Обидві жінки працювали на заправці.

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Без матері залишилася трирічна дитина / Фото Facebook

Прощання з Натією відбудеться 7 липня в польському містечку Кепно. Після прощання рідні хочуть перевезти її тіло на батьківщину.

Як повідомляв Главред, у Польщі роботодавцю, який у січні 2018 року кинув на лавці зупинки паралізовану після інсульту українку, яка працювала у нього незаконно, були пред'явлені звинувачення в нелегальному працевлаштуванні іноземців.

У січні 2020 року українка Оксана Харченко померла. Вона жила у батьків у селі неподалік Турки на Львівщині.