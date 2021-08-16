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У ПриватБанку хочуть закрити сотні відділень по всій країні: що сталося

16 серпня 2021, 03:30

На даний момент відомо, що до чітко визначеного терміну планується повноцінне і остаточне скорочення чисельності відділень і наявного персоналу.

ПриватБанк
ПриватБанк / УНІАН

Стратегія розвитку державного Приватбанку до 2024 року, яка була нещодавно затверджена українським урядом, передбачає виведення з банку проблемних активів і подальшу приватизацію. Про це повідомляє портал "Мінфін".

При цьому йдеться, що до зазначеного терміну планується скорочення чисельності відділень і працюючого персоналу.

Ще до продажу - до 2024 року - в ПриватБанку має залишитися залишиться 1250 відділень, а штат співробітників фінустанови налічуватиме 15,5 тисяч осіб (тобто будуть закриті три сотні відділень і звільнити понад шість тисяч працівників).

У документі також йдеться про те, що цільовий розмір операційних витрат такого "хорошого банку" складе 8,3 мільярда гривень порівняно з 11,4 мільярда гривень на сьогоднішній день.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, головною метою є визначення стратегії для "хорошого банку", який підійде для приватизації, і підходу до його приватизації.

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Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 липня 2021 року регіональна мережа ПриватБанку налічувала 1574 відділення, а в стратегії вказувалося, що штат персоналу банку на кінець 2020-го становив 21,6 тисячі співробітників.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

Наприкінці червня в ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.

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