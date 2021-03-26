У Раді пояснили важливість скасування переведення годинників

Руслан Стефанчук стверджує, що перехід на літній або зимовий час негативно впливає на біоритми людини.
Економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена, а ввести на території України єдиний київський час - це геополітичне завдання. Таку думку висловив перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Я дуже сподіваюся, що це останній рік, коли ми будемо переводити годинник. Тому економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена, а шкода — очевидна. 95% території України знаходиться в межах часового поясу UTC + 2. Запровадити на всій території України єдиний час - геополітичне завдання. Хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація відразу ж прийняла рішення і встановила на тимчасово окупованих територіях московський час", — заявив віцеспікер Верховної Ради, передає пресслужба парламенту.
Стефанчук підкреслив, що економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена.
У Раді пропонували залишити київський час, оскільки 95% території України знаходиться в межах єдиного часового поясу - UTC+2. Тільки Луганська і частково Донецька і Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах.
"Тимчасова різниця між ними становить 68 хвилин. В результаті на сході незадоволені літнім часом, тому що світає там о 3 годині ночі, а захід — зимовим, через який о 9 ранку все ще темно",- сказав Стефанчук.
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Він підкреслив, що в тексті проекту закону, поданому до другого читання, передбачили, що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть рекомендувати час початку робочого дня для підприємств, установ та організацій усіх форм власності на відповідній території.
"Ми вдосконалимо напрацьоване і сподіваюся, що ця ідея буде втілена найближчим часом", - сказав Стефанчук.
Переведення годинників в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Верховна Рада 3 березня в першому читанні прийняла законопроект №4201, який передбачає скасування переведення годинників в Україні на літній час. Якщо документ буде прийнятий в цілому, на території країни зафіксують єдиний час – без переходів на "зимовий" і "літній".
- Поки рішення не прийнято, Україну 28 березня чекає перехід на літній час. Для цього потрібно буде вночі в неділю, о 03:00, перевести годинник на одну годину вперед.