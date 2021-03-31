У Раді відреагували на можливе подвійне громадянство кандидата у нардепи

Руслан Стефанчук / УНІАН

Якщо підтвердиться наявність російського громадянства у Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах до Верховної Ради в окрузі №50 в Донецькій області, то на ситуацію повинна реагувати Центральна виборча комісія та парламент.

Про це заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що все в Україні має відбуватися в межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова будуть юридично підтверджені, то, думаю, Центральна виборча комісія та Верховна Рада повинні на це відреагувати", - зазначив він.

Стефанчук додав, що особа, щодо якої підтверджено факт подвійного громадянства, не може займати одну з вищих посад у державі, тобто бути народним депутатом України.

Що стосується можливої причетності Аксьонова до організації псевдореферендуму "про самовизначення Донецької народної республіки", то Стефанчук вважає, що це також має бути юридично підтверджено Службою безпеки України. Якщо причетність до даних дій буде встановлено, то Аксьонов повинен бути обмежений у правах.

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