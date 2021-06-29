"Ти хворий?": у Раді побилися" слуги народу" Тищенко і Куницький

Микола Тищенко / УНІАН

У будівлі Верховної Ради сталася бійка між двома представниками фракції Слуга народу – Миколою Тищенком і Олександром Куницьким.

Як розповів народний депутат Олександр Дубінський у своєму Facebook, зіткнення двох народних обранців сталося в парламентській їдальні.

За його словами, Тищенко накинувся на Куницького з кулаками, після чого сталася бійка.

Дубінський уточнив, що причиною нападу Куницький назвав "викривальні матеріали за схемами поборів з моряків".

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"Микола Тищенко з кулаками напав на депутата СН Куницького в їдальні Верховної Ради. Сталася бійка. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали за схемами поборів з моряків. Олександр каже, що у нього є відео інциденту", – написав Дубінський.

Скандали з Миколою Тищенком:

Одним з перших скандалів, що пов'язані з Тищенком, було порушення ним карантинних правил: його ресторан Велюр анонсував роботу до 6 ранку.

Потім Микола Тищенко став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років. Свято в розпал карантину в Києві відзначили в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі міста.

20 квітня Тищенко зробив заяву після скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час локдауну в Києві. За його словами, з юридичної точки зору - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.

17 червня Ілля Ківа та Микола Тищенко побилися в Раді. У мережі з'явилося фото, на якому видно, що Тищенко вкусив опонента зубами за комір сорочки.

Бійка між нардепами сталася на засіданні парламенту під час масової бійки. Бійка сталася після того, як " слуга народу" Микита Потураєв заявив, що в Україні епоха бідності закінчиться після розстрілу ОПЗЖ.

Також Микола Тищенко вважає, що російський народ-друзі українців, і жити потрібно в доброму сусідстві.

Перед цим Микола Тищенко зганьбився в прямому ефірі: нардеп не зміг відповісти на питання, скільки депутатів зараз працює у Верховній Раді. Спочатку політик сказав, що в парламенті 200 нардепів, а потім назвав іншу цифру – 405.