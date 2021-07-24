У Раді запропонували позбавляти громадянства України за отримання "двоголового" паспорта РФ

За отримання паспорта РФ хочуть позбавляти українського громадянства / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, що передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта.

Проект закону переданий на розгляд керівництву, його текст ще не опублікований, повідомляється на сайті парламенту.

У повідомленні уточнюється, що законопроектом пропонується позбавляти громадянства в тому випадку, якщо громадянин України "добровільно вступає в громадянство країни-агресора".

Додамо, що ініціаторами законопроекту стали Савчук Оксана (партія Свобода), Піпа Наталія (фракція Голос) і Княжицький Микола (партія Європейська Солідарність).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в березні 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, який автоматично визнає громадян України та Білорусі носіями російської мови.

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Стверджувалося, що визнання українців і білорусів носіями російської мови допоможе їм набагато легше отримувати громадянство Росії - без співбесіди.

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У 2020 році в Росії набув чинності закон згідно з яким, люди, що народилися в СРСР звільняються від вимоги про обов'язкове трирічне проживання в Росії до подачі заяви, а також від підтвердження джерела доходу.

Станом на 18 лютого кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив керівник главку МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.