У Раді запропонували повернути звання Героїв України Бандері і Шухевичу

Роман Шухевич і Степан Бандера / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №5721, в якому нардепи пропонують надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути його легендам українського націоналізму Степану Бандері та Роману Шухевичу. Проект закону опублікували на сайті парламенту.

Законопроект підготували в рамках підготовки до 80-річчя створення Української повстанської армії (УПА).

У третьому пункті документа говориться: "Рекомендувати президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути звання Герой України Степану Бандері і Роману Шухевичу".

Ініціаторами документа стали парламентарі від фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "За майбутнє" і частина позафракційних нардепів.

Довідка. Роман Шухевич - головнокомандувач Української Повстанської Армії, член Галицького крайового проводу Організації Українських Націоналістів.

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Степан Бандера був одним з керівників ОУН, а згодом очолив Організацію Українських Націоналістів.

Тарас Бульба-Боровець - діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА "Поліська Січ".



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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тернопільська влада прийняла рішення про присвоєння міському футбольному стадіону імені командира УПА Романа Шухевича.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловив невдоволення перейменуванням центрального стадіону в Тернополі на міський стадіон імені головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича. Ліон у своєму Twitter від імені Ізраїлю зажадав негайно скасувати рішення про присвоєння стадіону імені Шухевича.

В МЗС України прокоментували вимогу посла Ізраїлю негайно скасувати рішення про присвоєння стадіону імені Шухевича в Тернополі і назвали збереження національної пам'яті українського народу одним з пріоритетів державної політики нашої країни.