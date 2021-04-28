У Раді погодили кандидатуру наступника Вітренка на посаді міністра енергетики

Профільний комітет українського парламенту підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики - замість Юрія Вітренка (той тепер у Нафтогазі).
Комітет Верховної Ради (IX скликання) з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Про це стало відомо в рамках його засідання, яке транслювалося на YouTube.
На даний момент Герман Галущенко займає пост віцепрезидента Державної компанії Енергоатом.
Далі, стало відомо, що Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язки міністра енергетики (замість Юрія Вітренко, який став керівником Нафтогазу України) нинішнього заступника керівника відомства Юрій Бойко.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Наприкінці серпня 2019 року головою Міністерства енергетики призначили Олексія Оржеля. Оржель звільнений з посади на початку березня 2020 року.
- Першим заступником і виконувачем обов'язки міністра енергетики була Ольга Буславець. Наприкінці грудня 2020-го Кабмін під час екстреного засідання звільнив її з постів. На посаді уряд призначило колишнього виконавчого директора Нафтогазу України Юрія Вітренка.
- Кабмін кілька разів направляв до парламенту подання про призначення Вітренко на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики, проте в Раді для призначення не вистачало голосів нардепів.
Автор: Дмитро Відоменко