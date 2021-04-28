У Раді погодили кандидатуру наступника Вітренка на посаді міністра енергетики

Верховна Рада / УНІАН

Комітет Верховної Ради (IX скликання) з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Про це стало відомо в рамках його засідання, яке транслювалося на YouTube.

На даний момент Герман Галущенко займає пост віцепрезидента Державної компанії Енергоатом.

Далі, стало відомо, що Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язки міністра енергетики (замість Юрія Вітренко, який став керівником Нафтогазу України) нинішнього заступника керівника відомства Юрій Бойко.

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