У Раді захотіли змусити українців купувати сім-карти за паспортами: деталі

Сім-карти і паспорт / УНІАН

В Україні депутати планують ввести продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. Про це повідомляти на офіційному порталі українського парламенту.

Документ розробили нардепи робоча група з протидії незаконному імпорту мобільних телефонів в Україну. На думку авторів законопроекту, ідентифікація абонентів посилить захист персональних даних українців і захистить їх від шахрайських схем.

У пояснювальній записці нардепи зазначили, що разом із зростанням кількості користувачів Інтернет-банкінгу та популярності онлайн-покупок зростають і ризики шахрайства.

"В результаті викрадення телефонів, в пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками", – йдеться в повідомленні.

У разі, якщо цей законопроект приймуть, власники сім-карт будуть зобов'язані пройти ідентифікацію. У той же час нардепи відзначили, що зараз вже переважна більшість абонентських номерів "прив'язані" до конкретних осіб через банківські послуги. І тому реєстрація у постачальників електронних комунікаційних послуг стане формальністю.

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Нагадаємо, раніше, наприкінці 2019 року тодішній міністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів, як в Україні проводитимуть так званий електронний перепис населення.

Для цього, за його словами, скористаються даними мобільних операторів (отриманих від сім-карт і соціологічних досліджень).