У розпал веселощів путінський найманець прострілив собі голову

Бойовик ОРДЛО вистрілили собі в голову / news.dn.ua

На Донбасі путінський найманець святкуючи День космонавтики настільки розійшовся, що порушив правила безпеки поводження зі зброєю і ненароком вистрілив собі у голову, повідомив пресцентр оперативно-тактичного угруповання Північ у Facebook.

Командування бойовиків намагається звинуватити в події українську сторону.

Біля тимчасово непідконтрольного Україні населеного пункту Золоте - 5 російський найманець випадково вистрілив собі в голову в результаті необережного поводження з вогнепальною зброєю. Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни і системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїми "воїнами", намагається звинуватити Збройні Сили України в зменшенні кількості особового складу в лавах російських найманців.

"Частини і підрозділи оперативно-тактичного угруповання Північ продовжують дотримуватися режиму припинення вогню і стримувати агресора", - підкреслили в прес-центрі.

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