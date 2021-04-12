У розпал веселощів путінський найманець прострілив собі голову

Біля тимчасово непідконтрольного Україні населеного пункту Золоте-5 російський найманець випадково вистрілив собі в голову.
На Донбасі путінський найманець святкуючи День космонавтики настільки розійшовся, що порушив правила безпеки поводження зі зброєю і ненароком вистрілив собі у голову, повідомив пресцентр оперативно-тактичного угруповання Північ у Facebook.
Командування бойовиків намагається звинуватити в події українську сторону.
Біля тимчасово непідконтрольного Україні населеного пункту Золоте - 5 російський найманець випадково вистрілив собі в голову в результаті необережного поводження з вогнепальною зброєю. Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни і системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїми "воїнами", намагається звинуватити Збройні Сили України в зменшенні кількості особового складу в лавах російських найманців.
"Частини і підрозділи оперативно-тактичного угруповання Північ продовжують дотримуватися режиму припинення вогню і стримувати агресора", - підкреслили в прес-центрі.
Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонна розмова з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України.
- У США у зв'язку з діями Росії прийняли рішення відправити два кораблі в Чорне море, щоб забезпечити стримування Росії. Американські кораблі будуть перебувати в Чорноморській акваторії до 4-5 травня.