Росія може напасти на Україну з боку Криму - Міноборони

Російські війська на кордоні України / npr.org

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов заявив, що Росія, ймовірно, закінчить стягування військ до кордону з Україною 20 квітня.

За його словами, до цього часу кількість особового складу збільшиться до 110 тисяч осіб.

"Після закінчення розгортання загальна кількість військ може скласти 56 батальйонно-тактичних груп. Основні райони, в яких зосереджені війська, — тимчасово окупована територія Криму, полігони Опук і Ангарський і військові полігони Клинці і Погоново в Брянській і Воронезькій областях", - повідомив Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

За його словами, Росія нарощує систему управління військами на Орловсько-Воронезькому, Донському і Кримському напрямках і розгортає повітряні і польові пункти управління, які працюють в посиленому режимі.

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"РФ маскує розгортання військ, перевіряючи їх готовність до оперативного застосування, якщо Кремль прийме таке політичне рішення", - зазначили в розвідці.

При цьому, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму.

На його думку, Росія піде на такий крок, щоб забезпечити водопостачання півострова.

"Ми розглядаємо ці дії як реальну загрозу нашій національній безпеці. На наш погляд, Росія готує наступальні дії, і Крим стає можливим фронтом", - заявив Таран, виступаючи в підкомітеті Європарламенту з оборони.

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