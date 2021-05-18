У ресторані Києва дівчина мало не відкусила чоловікові статевий орган

Дівчину спочатку затримали, але потім відпустили правоохоронці / Фото pixaby

У столичному ресторані Mister Cat дівчина мало не відкусила своєму партнеру статевий орган. Інцидент стався в ніч на понеділок, 17 травня, на Позняках.

Чоловік і дівчина відпочивали в закладі на вулиці Срібнокільській, 3а. перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, парочка вирішила усамітнитися в туалеті. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Дарниця Live. Згодом дівчина сильно вкусила чоловіка за статевий орган.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, а дівчину затримали правоохоронці. Згодом підозрювану відпустили.

Обережно! Фото 18+

Нагадаємо, в київському ресторані Чачапурі на вул. Анни Ахматової, 30, співробітники правоохоронних органів увірвалися на кухню і намагалися вивести кухаря із закладу з метою оформлення щодо неї адмінпротоколу. За версією поліції, у кухаря була неправильно надіта медична захисна маска. Інцидент стався в січні 2021 року.