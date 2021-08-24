У РФ нахабно відповіли на пропозицію Зеленського щодо Кримської платформи та пригрозили учасникам

У Києві пройшов саміт Кримської платформи / president.gov.ua

У РФ заявили про те, що розглядають участь окремих країн і міжнародних організацій у Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.

"Як ми і попереджали, будемо змушені розглядати участь окремих країн, міжнародних організацій та їх представників у Кримській платформі як посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, що неминуче відповідним чином відіб'ється на наших відносинах", - йдеться в коментарі, опублікованому у вівторок на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Підкреслюється, що Кримська платформа, участь в установчому саміті якої взяли 46 країн і Україна, має "цинічну антиросійську спрямованість".

"У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності Кримської платформи. Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії через його цинічну антиросійську спрямованість", - додали в МЗС РФ.

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Що таке Кримська платформа

Міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму і, нарешті, повернення півострова під контроль України.

Кримська платформа об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.

Пріоритетними напрямками роботи Кримської платформи є:

консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму;

ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу;

захист прав людини та міжнародного гуманітарного права;

забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації;

подолання екологічних та економічних наслідків окупації.