У РФ назвали кількість українців, які отримали двоголовий паспорт

У РФ назвали кількість українців , які отримали російські паспорти / УНІАН

Більшість іноземців, які в 2020 році отримали паспорт Росії, виявилися громадянами України.

При цьому майже 100% з тих, хто отримали громадянство РФ в минулому році складають вихідці з колишніх союзних республік, повідомляє ТАРС з посиланням на прес-центр МВС Росії.

"Більше 98% іноземних громадян, які придбали російське громадянство в 2020 році, складають вихідці з колишніх союзних республік - 640 тисяч осіб", - пояснили в МВС РФ.

Там кажуть, що таке прагнення обумовлене близькістю територій, загальним історичним минулим, відсутністю мовного бар'єру і "зрозумілим менталітетом".

При цьому більшість отримали громадянство РФ в 2020 році складають громадяни України (62%).

У лідерах також опинилися громадяни Таджикистану (10%), Казахстану (7%), Вірменії (5%), Узбекистану (3,5%) і Азербайджану (3,5%).

Всього в 2020 році російське громадянство отримали понад 656 тисяч іноземців.

Виходячи з оприлюднених даних, громадянство РФ у 2020 році отримали понад 406 тисяч громадян України.

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