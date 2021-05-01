У РФ назвали кількість українців, які отримали двоголовий паспорт

98% іноземців, які отримали громадянство РФ в 2020 році, складають вихідці з екс-СРСР.
Більшість іноземців, які в 2020 році отримали паспорт Росії, виявилися громадянами України.
При цьому майже 100% з тих, хто отримали громадянство РФ в минулому році складають вихідці з колишніх союзних республік, повідомляє ТАРС з посиланням на прес-центр МВС Росії.
"Більше 98% іноземних громадян, які придбали російське громадянство в 2020 році, складають вихідці з колишніх союзних республік - 640 тисяч осіб", - пояснили в МВС РФ.
Там кажуть, що таке прагнення обумовлене близькістю територій, загальним історичним минулим, відсутністю мовного бар'єру і "зрозумілим менталітетом".
При цьому більшість отримали громадянство РФ в 2020 році складають громадяни України (62%).
У лідерах також опинилися громадяни Таджикистану (10%), Казахстану (7%), Вірменії (5%), Узбекистану (3,5%) і Азербайджану (3,5%).
Всього в 2020 році російське громадянство отримали понад 656 тисяч іноземців.
Виходячи з оприлюднених даних, громадянство РФ у 2020 році отримали понад 406 тисяч громадян України.
читайте такожУ Слузі народу запропонували саджати українців, які приховують паспорти РФ
Паспортизація РФ в Криму і на Донбасі:
- Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про те, що примусова паспортизація, яку проводить російська окупаційна влада на території Криму та окремих районів Донецької та Луганських областей (ОРДЛО), торкнулася близько 2,9 млн українців.
- Він уточнив, що близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу.
- Видача російських паспортів-про що повідомлялося раніше:
- Станом на 18 лютого кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив керівник главку МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.
- Влада України не може автоматично позбавляти громадянства тих українців, які живуть в анексованому РФ Криму / тимчасово окупованих районах Донбасу і отримали російські паспорти, заявив депутат фракції Слуга народу Олександр Мережко.