У РФ звинуватили Україну в "агресії" і пообіцяли "захистити" жителів Донбасу

Марія Захарова / Reuters

Росія закликає не розглядати маневри Збройних сил Росії поблизу кордону з Україною як прояв агресії, вони нікому не загрожують, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Вона підкреслила, що Москва закликає своїх партнерів, перш за все Німеччину і Францію як колег по "Нормандському формату", припинити брати участь в "пропагандистській кампанії навколо нікому не загрозливих заходів на російській території", - підкреслила вона в ході брифінг.

"Вже другий тиждень наші дипломати в Москві і Відні закликають партнерів не спотворювати дійсність, не намагатися інтерпретувати планові Російські заходи з бойової підготовки, що проводяться на російській території, як прояв агресивних намірів. Масштаби цих заходів не перевищують показників минулих років і набагато скромніше навчань ЗС України і країн НАТО, які проходять як біля кордонів України, так і на її території", - сказала Захарова.

За словами офіційного представника МЗС РФ, США та їхні союзники по НАТО "підвищують інтенсивність своїх власних військових заходів як на території України, так і поблизу неї".

Зокрема, істотно почастішали польоти американських стратегічних бомбардувальників над Чорним морем і Україною "з відпрацюванням виходу на рубежі застосування крилатих ракет", також зросла інтенсивність повітряної розвідки поблизу Кримського півострова.

За її словами, Україна веде інформаційну агресію проти російської сторони, відволікаючи увагу від Донбасу.

"Щоб відвернути увагу від своїх дій на Донбасі і від бездіяльності в контактній групі, Київ при активній, масовій підтримці західних кураторів за великим рахунком справжньою інформаційно-політичною кампанією продовжує інформаційну агресію проти нашої країни", — вважає вона.

Захарова додала, що Росія не зацікавлена в роздуванні "громадянської війни" на Донбасі і зробить все для "захисту" його жителів.

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Загострення на кордоні України і РФ: