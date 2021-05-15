У РФ пояснили, як Путін буде мстити Україні за арешт Медведчука

За діями Кремля стоїть глибока патологія, переконаний Гліб Павловський.
Російський політолог Гліб Павловський прокоментував ймовірну реакцію президента РФ Володимира Путіна на арешт його кума, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Як підкреслив він у коментарі Сurrenttime, господар Кремля може піти на нову військову ескалацію на кордоні РФ з Україною.
"Тут немає ніякої великої таємниці, Путін готуватиме, я думаю, зараз готує друге видання тієї мобілізації, яку ми нещодавно спостерігали: військово-технічної, стратегічної мобілізації", - припустив він.
Політолог також вважає, що дії Путіна можна охарактеризувати, як "патологія".
"Чому для Росії так важлива Україна, якщо вона не готова її окупувати? А якщо Росія її окупує, що вона буде з нею робити? Абсолютно незрозуміло. Це буде крах саме російської системи, а не української в першу чергу", - додав Павловський.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".