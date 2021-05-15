У РФ пояснили, як Путін буде мстити Україні за арешт Медведчука

Віктор Медведчук і Володимир Путін / kremlin.ru

Російський політолог Гліб Павловський прокоментував ймовірну реакцію президента РФ Володимира Путіна на арешт його кума, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як підкреслив він у коментарі Сurrenttime, господар Кремля може піти на нову військову ескалацію на кордоні РФ з Україною.

"Тут немає ніякої великої таємниці, Путін готуватиме, я думаю, зараз готує друге видання тієї мобілізації, яку ми нещодавно спостерігали: військово-технічної, стратегічної мобілізації", - припустив він.

Політолог також вважає, що дії Путіна можна охарактеризувати, як "патологія".

"Чому для Росії так важлива Україна, якщо вона не готова її окупувати? А якщо Росія її окупує, що вона буде з нею робити? Абсолютно незрозуміло. Це буде крах саме російської системи, а не української в першу чергу", - додав Павловський.

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Справа Віктора Медведчука: