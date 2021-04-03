У РФ розганяють фейк про загибель дитини на Донбасі після удару ЗСУ

Пропагандисти РФ синхронно і активно включилися в поширення фейку про загибель дитини після обстрілу ЗСУ.
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав виключити Україну з Ради Європи після появи фейку про те, що нібито в результаті удару безпілотника ЗСУ на Донбасі загинула дитина 2016 року народження.
Володін в своєму Telegram написав, що в результаті удару військового безпілотника ЗСУ "загинув п'ятирічний хлопчик", при цьому не спромігшись представити жодних доказів.
"Вважаю за необхідне, щоб ПА ОБСЄ і ПАРЄ, де люблять стрясати повітря, дали цьому оцінку і зажадали пояснень від керівництва України. Необхідно обговорити питання виключення цієї країни з Ради Європи", - заявив спікер Держдуми.
Як зазначає в Facebook блогер Олександр Коваленко, пропагандисти РФ синхронно і активно включилися в поширення фейку, що в Олександрівці на околиці Донецька в результаті дій ЗСУ загинула дитина.
"Російським пропагандистам було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське знаходиться поблизу Донецька, а саме, навмисне сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що знаходиться на лінії фронту. А все тому, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, знаходиться в найглибшому тилу окупантів і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.
Фактично, своїм топографічним кретинізмом вони спробували приховати злочин окупантів, на совісті яких - загибель дитини. Причому не просто приховати, а й організовано в ньому звинуватити ЗСУ. Не виключено, що для подальшого розвитку цієї провокації в рамках ескалації", - пояснив Коваленко.
Ситуація на Донбасі:
- На Донбасі в районі н. п. шуми в суботу в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець, повідомляє оперативно-тактичне угруповання Північ.
- "Сьогодні, 3 квітня, недалеко від населеного пункту шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", стався підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, в результаті якого отримав бойове травмування несумісне з життям військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - розповіли в штабі.