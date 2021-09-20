У РФ злили схему "голосування" на виборах до Держдуми РФ жителів "ЛНР"

Опублікована схема голосування на виборах до Держдуми жителів "ЛНР" / antifashist.com

На порталі Youtube опублікували відеоролик, на якому невідомий pайшовши в акаунти жителів "ЛНР" на російському порталі держпослуг, голосує на виборах до Держдуми.

Як повідомляє Нова газета, невідомому доступний спеціальний файл, на якому, як стверджується, зберігаються паролі і логіни жителів окупованих районів Луганської області, і голосує він замість цих людей за російську пропрезидентську партію Єдина Росія.

Зазначимо, що чоловік за кадром стверджує, що відповідне розпорядження він отримав.

"17 вересня, перший день електронного голосування, електронний звіт Алчевського центру культури і творчості для виборчої комісії", - повідомив він.

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За даними Нової газети, маніпуляції з голосуванням відбуваються на реальному порталі російських держпослуг, що випливає з адреси у відповідному рядку браузера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

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У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ.

Це буде в тому випадку, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими і такими, які були проведені з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.