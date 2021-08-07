На Рівненщині від лісовоза на ходу відлетіла деталь і зламала плече пішоходу

Лісовоз не пройшов техогляд / скріншот

У селі Балашівка, на Рівненщині, від вантажівки під час руху відлетіла деталь. Вона потрапила в 44-річного пішохода і травмував його. Постраждалого чоловіка госпіталізували з відкритим переломом плеча.

Деталь відлетіла від вантажівки з такою силою, що зачепивши чоловіка, пролетіла ще 20 метрів, наголошується в сюжеті ТСН. Лікарі кажуть, що йому пощастило, що вижив. Часто в таких випадках постраждалих не вдається врятувати.

Вже з'ясувалося, що лісовоз від якого постраждав чоловік – не проходив техконтроль – обов'язковий для таких вантажівок. Проте зупиняти авто, аби з'ясувати, чи проходило воно техконтроль – копи права не мають. Якщо все ж це виявляють – карають водія. Штрафом у 340 гривень, а далі вилученням прав.

Після кількох операцій Олександра (потерпілого) чекає багатомісячне відновлення. Судитися чоловік не хоче – водій вибачався, а підприємець обіцяв допомагати з лікуванням. Тим часом селяни після чергового ДТП вимагають – аби лісовози їздили вночі, коли на вулицях немає людей.

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Як наголошується в сюжеті, півтора місяця тому деталь від лісовоза влетіла в пішохода в Березному. Тоді все закінчилося трагічно: чоловікові відірвало руку. Медики не змогли його врятувати.

А минулого року в селі Новорічиця, що також на території Рівненської області, деталь від колеса вбила 11-річну дівчинку, яка стояла біля магазину. Під час руху вантажівки, що перевозила деревину, відпало бортове кільце диска колеса.