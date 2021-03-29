У Росії Тараса Шевченка назвали "російсько-українським поетом"

МЗС і РНБО відреагували на заяву російського Центру науки і культури про Шевченка/ facebook.com/rsgov

Міністерство закордонних справ України прокоментувало діяльність Російського центру науки і культури в Києві та відреагувало на організований ними 9 березня захід під назвою "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

У МЗС України заявили, що заперечують будь-які російські наративи про Великого Кобзаря, передає Радіо Свобода.

"У зв'язку з маніпулятивними і зухвалими посяганнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т.Г. Шевченка зазначаємо, що національна самоідентифікація Кобзаря - непримиренного борця за національне і духовне відродження України, звільнення нашої Батьківщини з-під гніту Росії - не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи про Т. Г. Шевченка", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що Російський центр науки і культури в Києві - це єдина в Україні Державна установа Росії з функціями культурного представництва. І, згідно з договором між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 27.02.1998 року, в Москві створено і функціонує Національний культурний центр України. Це українське представництво не має філій в інших містах Росії.

Тим часом Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на запит журналістів відповіла, що розгляне питання про припинення роботи Російського центру в Києві, якщо надійде подання від "президента або іншого суб'єкта законодавчої ініціативи".

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