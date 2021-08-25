У Росії анонсували евакуацію з Афганістану громадян України

РФ збирається евакуювати з Афганістану українців / mil.ru

Міноборони Росії задіяло чотири військово-транспортні літаки для евакуації з Афганістану більше 500 громадян РФ, Білорусії, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану та України.

"25 серпня за дорученням президента РФ Володимира Путіна міністром оборони РФ генералом армії Сергієм Шойгу організована евакуація літаками військово-транспортної авіації з території Ісламської Республіки Афганістан понад 500 громадян Російської Федерації, держав-членів ОДКБ (Білорусії, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану) і України", - йдеться в повідомленні МО РФ.

У Міноборони РФ заявили, що для здійснення евакуації створено авіаційне угруповання з 4-х літаків військово-транспортної авіації, які в найкоротші терміни були зосереджені на аеродромі в Ульяновську.

"На кожному російському літаку військово-транспортної авіації для надання в ході польоту медичної допомоги та підтримки евакуйованим громадянам Росії та інших країн знаходяться лікарсько - сестринські бригади військових медиків з необхідним медичним обладнанням і медикаментами", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

"У всіх російських військових літаках для забезпечення польоту евакуйованих з Ісламської Республіки Афганістан громадян Росії та інших країн сформований достатній запас питної води, ковдр та індивідуальних раціонів харчування", - сказали військові РФ.

Реклама

читайте такожУдар по талібах: експерт оцінив ризики громадянської війни в Афганістані

Нагадаємо, раніше в Україну прибув військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими з Афганістану.

Як повідомляє журналістка Радіо Свобода Мар'яна Драч в Twitter, літак вивіз з Кабула українців, а також громадян інших держав.