У Рівненській області 6-річна дівчинка стрибала на батуті і напоролася рукою на залізний паркан

Дівчинці, яка отримала травму, надали медичну допомогу / ДСНС України у Рівненській області

У Рівненської області, місті Здолбунів, 6-річна дівчинка стрибала на батуті і напоролася рукою на металевий паркан. На допомогу дитині прибули рятувальники, які перерізали залізний прут і звільнили дівчинку. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

У відомстві повідомили, що інцидент трапився у четвер, 8 липня, на приватному господарстві міста. Дівчинка стрибала на батуті і рукою напоролася на металевий паркан. На місце події прибули рятувальники.

Рятувальники перерізали металевий прут та звільнили дівчинку / ДСНС України у Рівненській області

"6-річна дівчинка стрибала на батуті і напоролася рукою на загострений металевий прут огорожі. До місця події оперативно прибуло відділення рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини", - зазначено у повідомленні.

Рятувальники перерізали металевий прут та звільнили дівчинку / ДСНС України у Рівненській області

Підкреслюється, що співробітники ДСНС за допомогою спеціального інструменту змогли перерізати металевий прут, в результаті чого дитину звільнили. Дівчинку передали бригаді швидкої допомоги. Наразі конкретної інформації про здоров'я дитини не повідомляється.читайте такожВсе в крові: у Барнаулі надувний батут злетів у повітря і лопнув, постраждали діти

Дівчинці надали медичну допомогу / ДСНС України у Рівненській області

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