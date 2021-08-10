На Рівненщині батько по-звірячому ґвалтував доньку, поки дружина була на роботі

Батько протягом двох років ґвалтував доньку.
На Рівненщині чоловік систематично ґвалтував свою дочку, поки мати була на заробітках. Тепер суд виніс вирок батькові шістьох дітей і засудили до 13 років позбавлення волі.
Як повідомляє прокуратура Волинської області, Рівненський апеляційний суд залишив у силі вирок Ківерцівського районного суду щодо чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою доньку.
Чоловік проведе за ґратами 13 років.
"Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, протягом двох років поки дружина була на заробітках ґвалтував старшу дочку, якій на той момент було 13-14 років", - йдеться в повідомленні.
Своєї провини чоловік не визнав, але зібрані докази довели його провину.
Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, проте сторона захисту вважала вирок занадто суворим і подала апеляцію.
читайте такожПо черзі ґвалтували пенсіонерку: у Запоріжжі двох хлопців жорстоко покарали за звірячий вчинок
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки. Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.