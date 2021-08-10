На Рівненщині батько по-звірячому ґвалтував доньку, поки дружина була на роботі

Поки дружина була на заробітках батько ґвалтував старшу дочку / pixabay

На Рівненщині чоловік систематично ґвалтував свою дочку, поки мати була на заробітках. Тепер суд виніс вирок батькові шістьох дітей і засудили до 13 років позбавлення волі.

Як повідомляє прокуратура Волинської області, Рівненський апеляційний суд залишив у силі вирок Ківерцівського районного суду щодо чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою доньку.

Чоловік проведе за ґратами 13 років.

"Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, протягом двох років поки дружина була на заробітках ґвалтував старшу дочку, якій на той момент було 13-14 років", - йдеться в повідомленні.

Своєї провини чоловік не визнав, але зібрані докази довели його провину.

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Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, проте сторона захисту вважала вирок занадто суворим і подала апеляцію.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки. Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.