У Рівному 15-річні брати-близнюки намагалися зарізати жінку на вулиці: вона відводила дитину до дитсадка

У Рівному 15-річні брати-близнюки намагалися зарізати жінку на вулиці, їх схопили / УНІАН

У Рівному сталася дика історія - там 15-річні брати-близнюки з ножем напали на жінку. Унаслідок цього постраждала отримала поранення спини й потрапила до лікарні.

Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався у вівторок, 31 серпня, орієнтовно о 9:00 на вулиці Чорновола. Як з'ясувалося, підлітки напали на жінку, яка відвела дитину в дитячий садок і поверталася додому.

Відзначається, що в поліцію про те, що трапилося, повідомили очевидці події. Також на місце події викликали швидку допомогу.

Неповнолітніх зловмисників патрульні поліцейські виявили буквально через кілька хвилин. Правоохоронці з'ясовують обставини події та мотиви нападу.

Потерпілу, 42-річну жительку Рівного з непроникливими ножовими пораненнями доставили до лікарні.

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А підозрюваних відвезли до Рівненського районного управління поліції, де вони у присутності батьків спілкуються зі слідчими.

15-річні брати-близнюки з ножем напали на жінку / Нацполіція

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