У Рівному неадекватний пацієнт розпилив в обличчя лікарю сльозогінний газ

У Рівному п'яний чоловік напав на лікаря

У Рівному п'яний 24-річний місцевий житель прямо в приймальному відділенні місцевої центральної міськлікарні напасть на 45-річного лікаря-травматолога і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Потерпілий отримав хімічні опіки очей, повідомляти пресслужба поліції регіону.

"Як попередньо з'ясували поліцейські, медики швидкої виїжджали на виклик і доставили для надання допомоги 24-річного жителя Рівного з різаними ранами рук і запахом алкоголю. Разом з ним до закладу приїхала і 21-річна дівчина. В очікуванні чергового лікаря обидва почали поводитися неадекватно, нецензурно лаючись на адресу медперсоналу", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що у молодих людей з лікарем-травматологом виник конфлікт, в результаті якого хлопець з газового балончика розпилив в обличчя медику сльозогінний газ.

У поліції зазначили, що зловмисник вже мав проблеми із законом. Будучи неповнолітнім він попадався на крадіжках. Також його затримували за незаконний обіг наркотиків. Хлопець був також судимий за розбій.

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Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше Главред писав про те, що в Одесі 29 серпня чоловік накинувся на літню жінку і вдарив її ногою з криком "лягай, бандера".

Інцидент стався на 8 станції Великого Фонтану. Чоловік розповів затримавшим його очевидцям, що постійно проживає в Одесі. Чому він ударив ногою бабусю-пояснити не зміг. Очевидці запитували чоловіка, чи має він психічні розлади або вжив перед нападом на бабусю наркотики ‒ однак він все заперечував.