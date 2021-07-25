У Рівному орудує шахрайка: постраждали десятки таксистів

Таксистів пограбує мати двох дітей / Reuters

У Рівному жінка знашла собі непоганий заробіток шляхом обману. Шахрайка неодноразово позичала гроші у водіїв таксі, а потім зникала.

Як повідомляє ТСН, жертвами жінки вже став не один таксист. На даний момент до копів звернулися 10 постраждалих.

Виявляється, жінка замовляла таксі, але ніколи не розраховувалася за поїздку. По прибуттю на місце вона стверджувала, що принесе гроші з квартири, але так і не поверталася назад. Вона тікала і вимикала телефон.

Крім цього, в поліції кажуть, що шахрайка навіть крала гроші таксистів і пограбувала АЗС.

Публіка дізналася про цей випадок завдяки одному жертві-таксисту, який також постраждав від рук шахрайки. Чоловік повернувся на заправку, куди до цього підвозив жінку і отримав фото з камер відеоспостереження.

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Таким чином шахрайку розшукали поліцейські і вручили їй повістку на допит. Тепер копи збирають інформацію про зловмисницю і просять усіх, хто зіткнувся з даним випадком, допомогти слідству.

Тим часом, сусіди розповіли, що жінка заміжня і виховує двох дітей. Іноді з її квартири чути сварки.

Нагадаємо, в центрі Києва, на вулиці Володимира Антоновича, орудує бабуся, яка спочатку просить підвезти її, а потім не відстає з проханням "купити їй чогось "солоденького", інакше вона нібито помре від діабету.

Однак "жертви" бабусі вже з'ясували, що це відома аферистка, у якої вдома живе 20 собак, а їх цуценят вона жорстоко вбиває і на зло сусідам підкидає трупи тварин в шахту ліфта.