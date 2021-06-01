У Рівному відгамселили копів, які прибули на затримання бешкетників

У Рівному напали на поліцейських / УНІАН

У Рівному затримання підозрюваних у жорстокому побитті до непритомності хлопця на АЗС закінчилося бійкою з поліцейськими.

Копи прибули на заправку після повідомлення, що там б'ють людину, йдеться в матеріалі ТСН. При цьому один з хуліганів напав на поліцейських і спробував відбити у них свого друга.

Один з поліцейських на Ім'я Назар повідомив, що після надання допомоги побитому хлопцеві копи вирушили на пошуки нападників і затримали одного з них.

"Перший затриманий був у стані сильного алкогольного сп'яніння, він неадекватно поводився, не контролював свої дії", - розповів сержант.

За його словами, після цього на місце події прибув другий підозрюваний, який спробував звільнити свого друга.

"Почав відтягувати мене за руку і хапати за ремінь автомата. Це можна кваліфікувати, як спроба заволодіння зброєю", - додав поліцейський.

читайте також"Це вже повний звіздець": у Дніпрі копи побили колегу на очах у начальства

У свою чергу затриманий каже, що хотів допомогти після того, як почув крики про допомогу.

"Він так кричав, що я прибіг на його крики. Я фізичного насильства не чинив щодо працівника правоохоронних органів. Я нічого не зробив для нього. А він мене запшикав", - розповів обвинувачений у нападі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Кривому Розі побили поліцейського у закладі громадського харчування в той час, коли він перевіряв дотримання правил карантину - в результаті потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою.