У Рівному сталася масштабна аварія, люди сидять без світла

У Рівному сталася аварія, люди сидять без світла / ДСНС

У середу ввечері, 28 липня, у Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції. У зв'язку з цим частина міста залишилася без світла, повідомляє пресцентр ДСНС.

О 20: 00 у Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі. О 20: 47 пожежу було загашено.

У результаті події жертв і постраждалих немає.

"Бригадами Рівнеобленерго проводяться заходи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ять одиниць техніки ДСНС.

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