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У Рівному сталася масштабна аварія, люди сидять без світла

28 липня 2021, 22:22

О 20: 00 у Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі.

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У Рівному сталася аварія, люди сидять без світла / ДСНС

У середу ввечері, 28 липня, у Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції. У зв'язку з цим частина міста залишилася без світла, повідомляє пресцентр ДСНС.

О 20: 00 у Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі. О 20: 47 пожежу було загашено.

У результаті події жертв і постраждалих немає.

"Бригадами Рівнеобленерго проводяться заходи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ять одиниць техніки ДСНС.

Тарифи на електроенергію в Україні - про що раніше писав Главред:

В Україні з 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год.

"Враховуючи необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого зростання ціни на електричну енергію, пропонується продовжити термін дії діючої моделі ВСО ще на один місяць, до 31.08.2021", - йдеться в проєкті постанови.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд сьогодні затвердив відповідне рішення.

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