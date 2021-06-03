У Рівному розбірки депутатів закінчилися масовою бійкою прямо в ході сесії

Зіткнення на сесії Рівненської облради / Facebook / RivneODA

У Рівному на сесії облради конфлікт між депутатами закінчився бійкою.

Зіткнення сталося в ході обговорення питання про зарплати медиків, йдеться в матеріалі ТСН.

Під час обговорення питання фінансування зарплат медиків депутати спочатку голосно скандалили, а потім почали штовхатися.

Після бійки голова обладміністрації повідомив, що обласна рада призупинила фінансування медицини та протидії COVID-19.

Це було викликано тим, що двічі поспіль чотири фракції фактично заблокували це питання. Після оголошення голови ради депутати і зчепилися.

Як уточнює місцеве видання РадіоТрек, депутати посварилися через зміни до бюджету, які стосуються коштів, передбачених для медиків та працівників управління цивільного захисту населення.

Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення та охорони здоров'я.

Мовляв, тоді грошей дадуть. Але юристи зазначають, що цей процес розформування може тривати 2-3 місяці.

Навколо нововведень і розподілу коштів і спалахнула бійка.

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