У Рівному розбірки депутатів закінчилися масовою бійкою прямо в ході сесії

Депутати Рівненської облради посварилися через внесення змін до бюджету.
У Рівному на сесії облради конфлікт між депутатами закінчився бійкою.
Зіткнення сталося в ході обговорення питання про зарплати медиків, йдеться в матеріалі ТСН.
Під час обговорення питання фінансування зарплат медиків депутати спочатку голосно скандалили, а потім почали штовхатися.
Після бійки голова обладміністрації повідомив, що обласна рада призупинила фінансування медицини та протидії COVID-19.
Це було викликано тим, що двічі поспіль чотири фракції фактично заблокували це питання. Після оголошення голови ради депутати і зчепилися.
Як уточнює місцеве видання РадіоТрек, депутати посварилися через зміни до бюджету, які стосуються коштів, передбачених для медиків та працівників управління цивільного захисту населення.
Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення та охорони здоров'я.
Мовляв, тоді грошей дадуть. Але юристи зазначають, що цей процес розформування може тривати 2-3 місяці.
Навколо нововведень і розподілу коштів і спалахнула бійка.
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