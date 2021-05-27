У Рівному школяр зґвалтував малолітнього: копи розповіли, що загрожує нелюду

Поліція розслідує зґвалтування школяра шестикласником / УНІАН

У Рівному поліцейські розслідують факт зґвалтування учнем 6-го класу хлопчика, який був на рік молодший за нього.

Інцидент стався в туалеті одного з ресторанів міста, повідомляє місцеве видання rivne.online.

За словами заступника начальника ГУНП в Рівненській області Олександра Панасюка, в поліцію із заявою звернулася мати потерпілого, яка повідомила про сексуальне насильство. У поліції почали виробництво і призначили експертизи.

"Учень шостого класу, маючи умисел на згвалтування п'ятикласника, вчинив дії сексуального характеру, пов'язані з оральним проникненням в його тіло", - пише видання.

Відзначається, що згвалтування сталося в березні 2021 року.

"У червні буде прийнято рішення про притягнення хлопчика до кримінальної відповідальності. Стаття передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, але оскільки, шестикласник не досяг віку кримінальної відповідальності, будемо звертатися про застосування примусових заходів виховного характеру", — додав Панасюк.

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