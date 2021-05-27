У Рівному школяр зґвалтував малолітнього: копи розповіли, що загрожує нелюду

У поліцію із заявою звернулася мати потерпілого, яка повідомила про сексуальне насильство.
У Рівному поліцейські розслідують факт зґвалтування учнем 6-го класу хлопчика, який був на рік молодший за нього.
Інцидент стався в туалеті одного з ресторанів міста, повідомляє місцеве видання rivne.online.
За словами заступника начальника ГУНП в Рівненській області Олександра Панасюка, в поліцію із заявою звернулася мати потерпілого, яка повідомила про сексуальне насильство. У поліції почали виробництво і призначили експертизи.
"Учень шостого класу, маючи умисел на згвалтування п'ятикласника, вчинив дії сексуального характеру, пов'язані з оральним проникненням в його тіло", - пише видання.
Відзначається, що згвалтування сталося в березні 2021 року.
"У червні буде прийнято рішення про притягнення хлопчика до кримінальної відповідальності. Стаття передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, але оскільки, шестикласник не досяг віку кримінальної відповідальності, будемо звертатися про застосування примусових заходів виховного характеру", — додав Панасюк.
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Згвалтування та вбивство дівчинки на Херсонщині:
- У березні Україну потрясла історія про зґвалтування і вбивство 7-річної мешканки села Щасливе Херсонської області Маші Борисової.
- Дівчинка зникла 7 березня в щасливому. 11 березня її знайшли мертвою у в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Дівчинку зґвалтували.
- 14 березня стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Маші Борисової. Ним виявився 62-річний чоловік-друг батька дівчинки.
- У поліції опублікували фото затриманого. Підозрюваний тричі судимий: за хуліганство та тяжкі тілесні ушкодження.
- Пізніше житель села Щасливе на Херсонщині Микола в. зізнався в тому, що вбив дівчинку.
- Підозрюваному у вбивстві Маші Борисової загрожує довічне ув'язнення.