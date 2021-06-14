У сорочці народилися: у Полтаві дерево з гуркотом впало прямо на кафе

У Полтаві дерево з гуркотом впало прямо на кафе / poltava.to/

У неділю, 13 червня 2021 року в Полтаві, близько 15.00, піднявся сильний вітер і почалася злива. Під час негоди на вулиці Соборності, будинок №46 впало дерево - ледь не вбивши компанію з п'яти чоловік. Запис інциденту був опублікований на YouTube.

Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілки зачепило фасад будинку і майже повністю накрило літній майданчик кондитерського кафе Танін Торт.

Буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика в приміщення перейшла компанія з п'яти чоловік. На щастя, ніхто з них не постраждав. Як пишуть місцеві журналісти, Адміністрація кафе Танін Торт вже звертала увагу комунальників на старі дерева вздовж тротуару на вулиці Соборності. Але ті на даний момент не прореагували.

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Нагадаємо, раніше в Херсоні минулого року через моторошну зимову негоду був травмований деревом дитина 2007 року народження.

Як повідомляла пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, дитину госпіталізували в одну з лікарень Херсона.

через сильний вітер, який розбушувався в Одесі в понеділок, 24 лютого, загинула жінка. Нещасний випадок стався на перетині Неженської та провулку Маланова. На 60-річну жінку впало дерево, вона померла на місці.