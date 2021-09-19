У низці міст України відкрилися дільниці для голосування на російських виборах

Дільниці відкрили у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ. Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.
За даними росіян, виборчі дільниці в Україні відкрили в посольстві Росії в Києва та генеральних консульствах у Львів, Одеса і Харків. На цих дільницях посольство країни-агресора пропонує проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ.
Також відомство опублікувало фото з дільниць.
Незалежні спостерігачі та ЗМІ повідомляють про численні порушення. Зокрема – про зникнення та "вкидання" бюлетенів.
Крім того, влада блокує роботу сервісу "Розумне голосування", створеного командою російського опозиціонера Олексія Навального для організованого голосування за альтернативних кандидатів на виборах у Держдуму РФ.
Вибори до Держдуми РФ:
- У п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної Думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального та міського рівнів. Вони триватимуть три дні.
- За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти – так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу панівної партії.
- У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде в тому випадку, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими і такими, які були проведені з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.