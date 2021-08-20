"В сажі, але живі": на Миколаєві жінка витягла з палаючого будинку трьох дітей

Будинок , в якому мало не згоріли діти / скріншот

На Миколаєвщині жінка дивом врятувала три життя. Вона винесла з вогню трьох сусідських дітей.

Як повідомляє ТСН, пожежа сталася в одноповерховому багатоквартирному будинку. Мешканці відчули запах диму і кинулися на вулицю. Вже на вулиці одна з жінок побачила, що горить будинок молодої сім'ї, в якому виховуються троє маленьких дітей. Сусідка без роздумів вибила двері і врятувала життя двом дівчаткам-близнючкам по 5 років і їх молодшій сестрі, якій 3 роки.

На момент пожежі всі вони були без свідомості. Однак дихали. Через те, що вони надихалися чадним димом, зараз знаходяться в реанімації.

"Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшовши. На підлозі біля дверей, обличчям вниз лежала дівчинка. Взяла і винесла її на вулицю. Потім розшукала другу. Вибігла на вулицю, повітря набрала в легені і зайшла в приміщення втретє. Знайшла останню, винесла і її. Діти були в сажі, але хвала Богу - живі ", - розповіла рятувальниця Людмила Симоненко.

Виявилося, що в зловтішний момент діти були вдома самі. А ось пожежа трапилася, ймовірно, тому, що вони грали з вогнем: на підлозі були розкидані сірники.

Поліція з'ясувала, що батько дівчаток був на роботі, а мати тимчасово відлучилася.

Нагадаємо, на Волині живцем згорів шестирічний хлопчик. Дитина гралася з вогнем і ненавмисно підпал стіг сіна в сараї. Батьки здогадувалися, що він там. Але чекали копів. Рятувальники, загасивши пожежу, знайшли бездиханне тіло малюка.