В СБУ перерахували напрямки, за якими Росія може напасти на Україну

Російські війська / УНІАН

Російська Федерація для вторгнення в Україну може використовувати п'ять основних напрямків (причому не виключено напад з території Білорусі). Про це заявив у рамках форуму Україна 30 керівник СБУ Іван Баканов.

За його словами, зараз військова загроза з боку Росії зменшилася, але агресор відвів лише частину своїх військ (тільки з Криму).

"Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Росії вздовж кордону України і на окупованій території Криму становить близько 100 тисяч осіб – це станом на зараз. Танки, бойові літаки, кораблі, вертольоти, батальйонго-тактичні групи, групи ракетних військ і артилерії", – сказав Баканов.

За його словами, є п'ять основних напрямків, звідки може вдарити Росія, а також ще одне передбачуване - з території Білорусі:

Сіверський оперативний напрямок - під ударом Сумська та Чернігівська області;

Слобожанське - Харківська область;

Донецьке - Донбас;

Южногбузьке – з Придністров'я) - Одеська область;

Кримське-Херсонська область і все Азово-Чорноморське узбережжя України.

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