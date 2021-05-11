В СБУ перерахували напрямки, за якими Росія може напасти на Україну

Військова загроза з боку Росії зменшилася, але агресор відвів лише частину своїх військ (тільки з Криму). Саме про це заявив керівник СБУ Іван Баканов.
Російська Федерація для вторгнення в Україну може використовувати п'ять основних напрямків (причому не виключено напад з території Білорусі). Про це заявив у рамках форуму Україна 30 керівник СБУ Іван Баканов.
За його словами, зараз військова загроза з боку Росії зменшилася, але агресор відвів лише частину своїх військ (тільки з Криму).
"Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Росії вздовж кордону України і на окупованій території Криму становить близько 100 тисяч осіб – це станом на зараз. Танки, бойові літаки, кораблі, вертольоти, батальйонго-тактичні групи, групи ракетних військ і артилерії", – сказав Баканов.
За його словами, є п'ять основних напрямків, звідки може вдарити Росія, а також ще одне передбачуване - з території Білорусі:
- Сіверський оперативний напрямок - під ударом Сумська та Чернігівська області;
- Слобожанське - Харківська область;
- Донецьке - Донбас;
- Южногбузьке – з Придністров'я) - Одеська область;
- Кримське-Херсонська область і все Азово-Чорноморське узбережжя України.
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Переговори Зеленського і Путіна щодо Донбасу:
- Раніше президент Зеленський звернувся до глави РФ Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч в будь-якій точці Донбасу, де як і раніше йдуть бойові дії.
- У Кремлі розповіли про реакцію Путіна про зустріч із Зеленським на Донбасі. Путін знає про пропозицію Зеленського провести зустріч на Донбасі, сказав Дмитро Пєсков. Втім, він уточнив, що офіційних запитів на проведення зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі з Києва поки не надходило.
- 16 квітня за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, глава Української держави Володимир Зеленський сказав, що він планував подискутувати з Путіним. Втім, Путін знову проігнорував переговори з Зеленським.
- 9 квітня в офісі президента України зробили заяву про те, що після різкого загострення збройного протистояння на Донбасі в президентській адміністрації звернулися із запитом на переговори з лідерами нормандського формату. Однак Путін відмовився говорити з Зеленським.