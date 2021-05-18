В СБУ розкрили деталі обшуків у будинку Кличка

Силовики уточнили, що обшуки відбуваються відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає мер Києва.
Обшуки у мера Києва Віталія Кличка Служба безпеки України не проводить. У будинку, де живе Кличко, проводять слідчі дії в межах кримінального провадження, яке не стосується мера столиці, повідомили в пресслужбі СБУ
"Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів", - розповіли в СБУ, повідомляє РБК-Україна.
У відомстві уточнили, що обшуки відбуваються відразу у декількох локаціях, у тому числі й у будинку, де проживає Віталій Кличко.
"Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом. Жодного відношення до самого пана Кличка обшуки не мають", - повідомили у пресслужбі.
Обшуки у Кличка - про що йшлося раніше:
- Обшуки у квартирі мера Києва Віталія Кличка так і не відбулися. Політик приїхав у свою квартиру, зустрівся з правоохоронцями в під'їзді – але ті заявили, що прийшли в іншу квартиру.
- "Надійшла інформація, що озброєні люди увірвалися до під'їзду. Тут над входом в квартиру камера відеоспостереження стоїть. А зараз вони злякалися або що - і пішли до іншої квартири (у мене таке відчуття). Сказали, що прийшли в квартиру двома поверхами нижче. Там, сказали, здають квартиру - і там живуть якісь вороги держави, раз прийшла СБУ", – пояснив журналістам ситуацію Кличко.
- За його словами, візит правоохоронців до будинку, де живе мер, став для нього несподіванкою.
- Він також заявив, що вважає "несправедливими" обшуки на комунальних підприємствах столиці.
Автор: Адріана Бубновська