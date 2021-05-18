В СБУ розкрили деталі обшуків у будинку Кличка / УНІАН

Обшуки у мера Києва Віталія Кличка Служба безпеки України не проводить. У будинку, де живе Кличко, проводять слідчі дії в межах кримінального провадження, яке не стосується мера столиці, повідомили в пресслужбі СБУ

"Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів", - розповіли в СБУ, повідомляє РБК-Україна.

У відомстві уточнили, що обшуки відбуваються відразу у декількох локаціях, у тому числі й у будинку, де проживає Віталій Кличко.

"Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом. Жодного відношення до самого пана Кличка обшуки не мають", - повідомили у пресслужбі.

Обшуки у Кличка - про що йшлося раніше: