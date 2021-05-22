В СБУ розповіли про "плівки Медведчука" і натякнули на новий компромат

Віктор Медведчук / УНІАН

Експерти перевіряють справжність оприлюднених журналістами записів телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука у період 2014-2018 років.

Як заявив в ефірі телеканалу Дом речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, на спільному брифінгу голови СБУ та генпрокурора була оприлюднена лише та інформація, яку тепер можна розголошувати.

"На брифінгу, проведеному головою Служби безпеки України і генеральним прокурором, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати", - повідомив представник спецслужби.

Він додав, що є й інші факти, за якими зараз йде розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

"Враховуючи те, що слідчі дії ще тривають, з іншими фактами ми поки в публічну площину виходити не можемо", - резюмував Дехтяренко.

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Справа Віктора Медведчука: