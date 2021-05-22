В СБУ розповіли про "плівки Медведчука" і натякнули на новий компромат

Раніше була озвучена лише частина фактів у справі нардепа від ОПЗЖ, підкреслив Артем Дехтяренко.
Експерти перевіряють справжність оприлюднених журналістами записів телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука у період 2014-2018 років.
Як заявив в ефірі телеканалу Дом речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, на спільному брифінгу голови СБУ та генпрокурора була оприлюднена лише та інформація, яку тепер можна розголошувати.
"На брифінгу, проведеному головою Служби безпеки України і генеральним прокурором, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати", - повідомив представник спецслужби.
Він додав, що є й інші факти, за якими зараз йде розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.
"Враховуючи те, що слідчі дії ще тривають, з іншими фактами ми поки в публічну площину виходити не можемо", - резюмував Дехтяренко.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".