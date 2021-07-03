У селі на Львівщині блискавка вбила дитину / @ukrgmc.official

Трагедія сталася на Львівщині - у селі Тарасівка Пустомитівського району у 14-річного хлопця вразила блискавка. Унаслідок удару підліток загинув.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, біда трапилася 2 липня. Там зазначили, що в селі під Львовом орієнтовно о 21:45 год. блискавка влучила у місцевого жителя 2007 року народження.

Повідомляється, що від отриманих травм 14-річний хлопець одразу загинув.

Обставини події встановлюються.

Відзначимо, блискавки - серйозна загроза для життя людей і тварин. Поразка людини або тварини блискавкою часто відбувається на відкритих просторах, бо електричний струм йде каналом найменшого електричного опору, що в загальному випадку відповідає найкоротшому шляху "грозова хмара — земля".

Реклама

Поразка звичайною лінійною блискавкою всередині будівлі неможлива. Однак існує думка, що так звана кульова блискавка може проникати всередину будівлі через щілини і відкриті вікна, повідомляє Вікіпедія.

Раніше в Черкаській області в селі Софіївка під час грози від удару блискавки загинули дві людини, які відпочивали біля водойми. Ще одна жінка госпіталізована в лікарню.

8 червня в селі Малий Кривотин Житомирської області в одному з будинків блискавка вдарила дівчинку, 2006 року народження, яка говорила телефоном. Спочатку постраждала потрапила в реанімацію центральної лікарні, а потім її перевели до травматологічного відділення.

29 червня блискавка вбила чоловіка на Херсонщині - він працював у полі.