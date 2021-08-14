У селі Миколаївської області пенсіонерка влаштувала пожежу, її госпіталізували

У Миколаївській області пенсіонерка влаштувала пожежу / ДСНС

Пенсіонерка з села Прибужжя Миколаївської області спалювала сміття прям у себе у дворі. У якийсь момент вогонь перекинувся на суху траву і чагарник за територією домоволодіння. Пенсіонерку госпіталізували з опіками, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Мешканка села Прибужжя 1958 року народження спалювала сміття, і вогонь перекинувся на сухостій. Жінка отримала значне опіки тіла та дихальних шляхів. Її направили до Доманівської багатопрофільної лікарні у важкому стані.

Пожежу загасили місцеві жителі власними силами. Підрозділи ДСНС не залучалися.

В обласному управлінні зазначили, що за минулу добу в регіоні сталося 19 загорянь на відкритій території.

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