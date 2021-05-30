Помер 16-річний онук відомого гумориста Олега Філімонова - ЗМІ

Олег Філімонов втратив онука / соцмережі

У неділю, 30 травня, у Одеського гумориста Олега Філімонова, який балотувався в мери Одеси від партії Слуга народу, помер онук Еван Григор.

Як повідомляє Одеса INFO в Telegram, 16-річному хлопцеві нібито стало погано під час гри в баскетбол.

Трагедія сталася на спортивному майданчику 84 школи Одеси.

"Горе в родині Олега Філімонова. Сьогодні помер на спортивному майданчику його 16-річної онук - Еван Григор. Сталося це біля 84 школи під час гри в баскетбол", – сказано в повідомленні.

Під час гри в баскетбол хлопчикові нібито стало погано і він втратив свідомість. Прибулим на місце лікарям не вдалося його врятувати.

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"1-й курс механіків залишився без старшини, шкода хлопця, ще в п'ятницю бачив його на плацу", – прокоментували те, що трапилося під повідомленням.

Пізніше сам Філімонов підтвердив у Facebook смерть онука.

"У мене в родині сталася велика біда. Сьогодні о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер", – написав гуморист.

За словами гумориста, швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Він уточнив, що в серпні хлопчикові виповнилося б 16 років.

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