У Мережу потрапили свіжі фото "відремонтованого" гуртожитку НАУ в Києві

Студенти показали, як виглядає гуртожиток НАУ / Фото РБК-Україна

У середині серпня в Мережу потрапили фото жахливих умов проживання у студентському гуртожитку НАУ №11, розташованому на вулиці Ніжинській у Києві. Тоді в навчальному закладі заявили, що опубліковані фото – старі, а в гуртожитку почали робити ремонт з лютого 2021 року.

Пізніше з'явилися свіжі фотографії з гуртожитку. Виявилося, що умови насправді дуже далекі від ідеалу - скрізь відвалюється плитка, а раковини і унітази в поганому стані. На кожному з фото, опублікованому РБК-Україна, є папірець з датою знімка — 24 серпня 2021 року.

З'явилася і нова реакція керівництва ВНЗ. В пресслужбі підкреслили, що фотографії, опубліковані два тижні тому - це фейк, а ось свіжі фотографії відповідають дійсності.

"Так, окремі приміщення деяких гуртожитків університету, м'яко кажучи, перебувають не у найкращому стані. За останні 5 років у жодному гуртожитку університету не було капітального ремонту, а поточні ремонтні роботи з оновлення, як приміщень загального користування, так і студентських кімнат, теж не здійснювалися. Хоча кошти, передбачені на такі потреби, явно були, адже студенти завжди оплачували проживання відповідно до встановлених тарифів", - повідомило керівництво вишу.

Зазначимо, що ціна за проживання в гуртожитках помірна - 520 гривень на місяць. Це дешевше, ніж в інших гуртожитках, але треба одразу заплатити за п'ять місяців — 2 600 гривень.

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В адміністрації НАУ визнали необхідність проведення капітального ремонту та додали, що відповідні факти недбалості, нецільового використання бюджету університету та проведення сумнівних закупівель представниками попереднього керівництва сьогодні є предметом низки кримінальних проваджень Нацполіції та ДБР.

Фото гуртожитку, які були опубліковані в середині серпня:

А ось так виглядають санвузли у порівнянні: одне фото зроблено нібито кілька років тому, а друге – 24 серпня 2021 року.

Як повідомляв Главред, у Кривому Розі спалахнув скандал у відділенні хірургії 2-ї міської лікарні через жахливі умови проживання пацієнтів в палатах. Зазначається, що матраци пацієнтів покриті жовтими плямами, все в дірках, а місцями навіть почали гнити. При цьому лікарський персонал медустанови на прохання про допомогу ніяк не реагує.