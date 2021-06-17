У мережі показали барвисте відео "знищення" російського танка українським безпілотником

Безпілотник ACE ONE / Defense Express

В Україні презентували концепт нового ударного стелс-безпілотника ACE ONE. Розробники продемонстрували відео, на якому змодельована його робота в бойових умовах. Про це повідомляє спеціалізований портал Defense Express.

На опублікованих кадрах видно, як дрон вражає інший безпілотник, схожий на російський Оріон, а потім знищує низькополігональну модель танка Т-90, який перебуває на озброєнні РФ і деяких інших країн. Передбачається, що ACE ONE зможе нести і використовувати високоточне кероване озброєння проти наземних і повітряних цілей.

Також планується, що надшвидкий бойовий дрон буде переносити зброю вагою до однієї тонни. Згідно із заявою розробників, дрон зможе працювати в радіусі 1,5 тисячі кілометрів і підніматися на висоту до 13,5 кілометра, розвиваючи швидкість до 0,95 Маха.

До слів, раніше політичний експерт Тарас Загородній закликав росіян боятися ракетного комплексу "Сапсан", який розробляє Київ. За його словами, якщо Україна повноцінно запустить свою ракетну програму, то у неї буде зброя, здатна вдарити по центральній частині Росії за сім-десять хвилин.

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Нагадаємо, раніше в мережі опублікували відео того, як у зоні військового конфлікту на Донбасі бійці 54-ї окремої механізованої бригади провели нову операцію з ліквідації мінометної позиції та житлового приміщення, де розташовувалися бойовики.

До того на Одещині бійці ЗСУ провели ний етап випробувань ракетних комплексів Вільха М і Нептун, а також реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1.