У Мережі з'явилося відео з моментом падіння літака на Прикарпатті

У середу, 28 липня, в Мережі оприлюднили відео з моментом падіння спортивного літака біля Коломиї Івано-Франківської області. У результаті цієї катастрофи загинули чотири особи.

Останні секунди польоту літака Aerospool WT10 Advantic випадково зняли відпочиваючі, які перебували на березі місцевої річки.

Катастрофа літака на Прикарпатті - про що раніше писав Главред:

На Прикарпаття, в Івано-Франківській області біля села Шепарівці Коломийського району, в середу, 28 липня, на приватний будинок впав легкомоторний спортивний літак. Після падіння літака сталася пожежа. Загинули чотири особи.

Трагічний інцидент трапився близько 13: 40 біля села Шепарівці Коломийського району. Літак впав на приватний будинок і загорівся.

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Всі загиблі були в літаку.

О 13: 58 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. У гасінні брали участь 10 осіб. Задіяні 3 одиниці рятувальної техніки.

У результаті катастрофи загинув ігор Табанюк - легендарний льотчик, який був одним із найкращих професіоналів у своїй сфері. Троє інших загиблих -громадяни США.