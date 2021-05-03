У Мережі розповіли, куди Порошенко махнув на відпочинок на травневі свята

Петро Порошенко заздалегідь записав відеозвернення з нагоди 8 травня.
Колишній президент, народний депутат від Європейської солідарності Петро Порошенко відправився відпочивати на Кіпр.
Як повідомляє Telegram-канал Вертикаль з посиланням на джерела, о 10:25 з аеропорту Бориспіль рейсом 341 Київ-Ларнака Порошенко разом з дружиною Мариною полетів на відпочинок.
Також підкреслюється, що Порошенко заздалегідь записав відеозвернення на 8 травня, тому що в цей день він буде відсутній в Україні.
"Не виключено, що на Кіпрі Порошенко буде вирішувати фінансові справи. В Україні він бачить загрозу у справі Чауса і в розслідуванні після одкровень Гладковського-молодшого по оборонці", - написано в повідомленні.
Звернемо увагу, що на Кіпрі також знаходиться соратник Порошенка - заступник Голови центрального штабу Європейської солідарності під час місцевих виборів у 2020 році Сергій Березенко з сім'єю.
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Вояж Порошенка на Галапагоси:
- Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Порошенко проводить свою новорічну відпустку на Галапагоських островах (Еквадор).
- Напередодні Нового року екс-депутат Кременчуцької міськради Дмитро Кавунник опублікував фото з літака, який прямував до Еквадору. У салоні лайнера він зустрів Порошенка.
- Як написав відомий політолог Андрій Золотарьова, Порошенко конкретно відпочиває на Галапагоських островах. Ці острови в Тихому океані відомі шикарною природою і дуже багатим рослинним і тваринним світом.