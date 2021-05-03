У Мережі розповіли, куди Порошенко махнув на відпочинок на травневі свята

Петро Порошенко / УНІАН

Колишній президент, народний депутат від Європейської солідарності Петро Порошенко відправився відпочивати на Кіпр.

Як повідомляє Telegram-канал Вертикаль з посиланням на джерела, о 10:25 з аеропорту Бориспіль рейсом 341 Київ-Ларнака Порошенко разом з дружиною Мариною полетів на відпочинок.

Також підкреслюється, що Порошенко заздалегідь записав відеозвернення на 8 травня, тому що в цей день він буде відсутній в Україні.

"Не виключено, що на Кіпрі Порошенко буде вирішувати фінансові справи. В Україні він бачить загрозу у справі Чауса і в розслідуванні після одкровень Гладковського-молодшого по оборонці", - написано в повідомленні.

Звернемо увагу, що на Кіпрі також знаходиться соратник Порошенка - заступник Голови центрального штабу Європейської солідарності під час місцевих виборів у 2020 році Сергій Березенко з сім'єю.

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Вояж Порошенка на Галапагоси: